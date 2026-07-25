الصين تُجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار قوي

أجلت السلطات في الصين، اليوم السبت، أكثر من 340 ألف شخص، وعلقت العمل وخدمات السكك الحديدية مع اقتراب الإعصار "نول" من جنوب البلاد، مع الإعلان عن إلغاء رحلات جوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني أن يضرب الإعصار اليابسة على طول الساحل بين شنتشن وهايفنغ في مقاطعة قوانغدونغ فجر غد الأحد.

وأصدر المركز إنذارًا أحمر من الإعصار ليلة السبت، وهو أعلى مستوى في نظامه ذي المستويات الأربعة.

وأضاف أن أجزاءً من قوانغدونغ والمقاطعات المجاورة هونان وفوجيان وجيانغشي ستشهد هطول أمطار غزيرة من ليلة السبت إلى ليلة الأحد.

من المتوقع أن تصل سرعة الرياح القصوى المصاحبة للإعصار عند وصوله إلى اليابسة إلى ما بين 151 و173 كيلومترًا في الساعة (94-107 أميال في الساعة).

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية بإجلاء أكثر من 340 ألف شخص في مقاطعة قوانغدونغ. وأضافت أن 12 مدينة في المقاطعة، من بينها قوانغتشو ودونغقوان وشانتو، علّقت الدراسة والعمل والإنتاج والأنشطة التجارية والنقل، كليًا أو جزئيًا. وأعلنت قناة CCTV التلفزيونية الحكومية عن توقف جميع خدمات القطارات في المقاطعة يوم الأحد.