رئيس كازاخستان يدلي بتصريحات بشأن أزمة أوكرانيا

أدلى قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، اليوم السبت، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وقال توكاييف إن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا قد يكون ممكنا إذا جمد الطرفان الصراع واستأنفا المفاوضات.
وفي كلمة ألقاها إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى روسيا-قازاخستان في مدينة أومسك السيبيرية، أشاد توكاييف "بالمرونة الدبلوماسية القصوى" التي أبداها بوتين.
وقال "إذا سمحتم لي بإبداء رأيي المتواضع، بما أن السؤال قد طرح علي، فربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول".
وشاركت موسكو وكييف في محادثات في مدينة إسطنبول التركية بعد فترة وجيزة من بد الأزمة الأوكرانية، ثم مرة أخرى في 2025، غير أن المناقشات لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وقال توكاييف "بوجود ضمانات (أمنية) من القوى العظمى، بما في ذلك روسيا، يمكننا المضي قدما نحو السلام الذي طال انتظاره. يجب إنهاء هذا الأمر".