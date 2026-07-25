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رئيس كازاخستان يدلي بتصريحات بشأن أزمة أوكرانيا

بوتين وتوكاييف خلال منتدى روسيا-كازاخستان في مدينة أومسك
25 يوليو 2026 21:53

أدلى قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، اليوم السبت، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

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وقال توكاييف إن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا قد يكون ⁠ممكنا إذا جمد الطرفان الصراع ​واستأنفا المفاوضات.
وفي كلمة ألقاها ​إلى ‌جانب الرئيس ⁠الروسي ​فلاديمير بوتين خلال منتدى روسيا-قازاخستان في مدينة أومسك السيبيرية، أشاد توكاييف "بالمرونة الدبلوماسية ‌القصوى" التي أبداها بوتين.
وقال "إذا سمحتم ‌لي بإبداء رأيي المتواضع، بما أن السؤال ​قد طرح علي، فربما حان الوقت لتجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول".
وشاركت موسكو وكييف ‌في محادثات في مدينة إسطنبول ​التركية بعد فترة وجيزة من بد الأزمة الأوكرانية، ثم مرة ​أخرى ‌في ⁠2025، ‌غير أن المناقشات ‌لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
وقال توكاييف "بوجود ⁠ضمانات (أمنية) من القوى العظمى، ​بما في ذلك روسيا، يمكننا المضي قدما نحو السلام الذي طال انتظاره. يجب إنهاء هذا الأمر".

المصدر: وكالات
قاسم جومارت توكاييف
الأزمة الأوكرانية
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