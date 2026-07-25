ماكرون: "سنعيد البناء" بعد حرائق الغابات في فرنسا

ماكرون يعلّق على حرائق الغابات في فرنسا

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على حرائق الغابات التي تجتاح البلاد وأجبرت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

وقال ماكرون إن فرنسا ستعيد بناء نفسها بعد الحرائق المدمرة التي اجتاحت أجزاءً من جنوب البلاد، وأدت إلى إجلاء 200 ألف شخص من الجنوب الغربي وحده.

وقال الرئيس الفرنسي، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي «سنعيد البناء، وسنصلح الأضرار، وسنبقى هناك طالما دعت الحاجة».

أرغمت الحرائق المشتعلة في فرنسا والخارجة عن السيطرة، اليوم السبت، السلطات على إجلاء عشرات آلاف السكان في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ البلاد.

وأفاد لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي بأنه تمّ إجلاء 167 ألف شخص في البلاد بسبب الحرائق قرب مدينة بوردو ومنطقة جيروند بجنوب غرب البلاد، إضافة إلى 30 ألفا في منطقة لاند الواقعة أيضا في الجنوب الغربي.

وأكد ماكرون "في هذه الساعات العصيبة التي تُختبر فيها بلادنا بشدة، تُظهر فرنسا معدنها الحقيقي: شعبٌ موحدٌ، متكاتفٌ. كرًا لرجال الإطفاء، وجيشنا، وقوات الأمن المدني، والدرك، وضباط الشرطة، وكذلك للمزارعين وأصحاب الأعمال الذين يُكافحون النيران بلا كللٍ بتفانٍ وشجاعة".

وأمرت السلطات جميع سكان شبه جزيرة "كاب فيريه" السياحية القريبة من بوردو بالمغادرة سواء برا أو بحرا.

وقال ماكرون إن "إن الأمة ملتزمة التزاماً كاملاً إلى جانب السكان وجميع العائلات المتضررة والنازحين الذين نفكر فيهم".

وأوضح "في الجنوب الغربي، وخاصة في منطقتي جيروند ولاند؛ وفي الجنوب، ولا سيما في مقاطعة فار، وهاوت ألب، وهاوت كورس؛ وفي إقليم أوكسيتاني، وخاصة في بيرينيه أورينتال، ولكن أيضًا في كل مكان تصل إليه النيران، دُمرت آلاف الهكتارات، والمنازل، وعُطلت الأنشطة والحياة".