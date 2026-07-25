السبت 25 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أكسيوس: ترامب أوقف القصف على إيران لصالح الدبلوماسية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
25 يوليو 2026 23:26

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر توجيهاته إلى الجيش بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران، أمس الجمعة.

جاء توجيه الرئيس بعد موافقته على تنفيذ ضربات يومية على إيران خلال الأيام الثلاثة عشر السابقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار ترامب، الجمعة، إجراء استثنائيا لمرة واحدة أم أن فترة التهدئة ستستمر.

ويعكس قرار ترامب رغبته في إتاحة مجال أكبر للمساعي الدبلوماسية.

أخبار ذات صلة
ترامب يهاجم ليبرون جيمس
دعوة أممية لإنقاذ آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز

وإذا أصدر ترامب أوامر باستئناف الضربات، فإن الجيش الأميركي سيكون قادرا على التحرك خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

وأضاف المصدران أن الجيش الأميركي لا يزال يعد خططا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر للتحرك في هذا الاتجاه.

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
إيران
الدبلوماسية
آخر الأخبار
جانب من قرية سيدي بوسعيد
الترفيه
إدراج قرية تونسية في قائمة التراث العالمي لليونسكو
اليوم 23:48
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
أكسيوس: ترامب أوقف القصف على إيران لصالح الدبلوماسية
اليوم 23:26
حرائق الغابات تجتاح مناطق واسعة من فرنسا
الأخبار العالمية
ماكرون يعلّق على حرائق الغابات في فرنسا
اليوم 23:11
«يو إف سي 333» تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل
الرياضة
«يو إف سي 333» تعود إلى أبوظبي أكتوبر المقبل
اليوم 23:00
ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
الأخبار العالمية
موسكو تتوعد كييف والغرب بـ"دفع ثمن" قصف روسيا
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©