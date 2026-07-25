أكسيوس: ترامب أوقف القصف على إيران لصالح الدبلوماسية

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر توجيهاته إلى الجيش بعدم تنفيذ ضربات جديدة على إيران، أمس الجمعة.

جاء توجيه الرئيس بعد موافقته على تنفيذ ضربات يومية على إيران خلال الأيام الثلاثة عشر السابقة. ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار ترامب، الجمعة، إجراء استثنائيا لمرة واحدة أم أن فترة التهدئة ستستمر.

ويعكس قرار ترامب رغبته في إتاحة مجال أكبر للمساعي الدبلوماسية.

وإذا أصدر ترامب أوامر باستئناف الضربات، فإن الجيش الأميركي سيكون قادرا على التحرك خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا.

وأضاف المصدران أن الجيش الأميركي لا يزال يعد خططا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر للتحرك في هذا الاتجاه.