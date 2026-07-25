وفاة شخص إثر حريق في شرق إسبانيا

قالت بلدية مدينة فالنسيا، السبت، إن شخصا توفي جراء حريق اندلع قرب المدينة الواقعة شرق إسبانيا.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق في بلدة مانسيس، لكن "للأسف، أودى الحريق بحياة شخص واحد"، وفقًا لما ذكرته البلدية على موقع "إكس"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وهذا الحريق منفصل عن الحرائق الكبيرة التي اندلعت غرب العاصمة مدريد، والتي أجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي وفيات.

وأكدت إدارة الإطفاء المحلية في مانسيس حصيلة الضحايا، ونشرت مقاطع فيديو على موقع "إكس" تُظهر رجال الإطفاء وهم يكافحون النيران باستخدام خراطيم المياه والمروحيات.

وأشارت إلى إصابة عدد من الأشخاص بالدخان، وقد تلقوا العلاج من قبل المسعفين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام، نقلاً عن السلطات المحلية، بوقوع حريق آخر في مقاطعة كاستيلون بمنطقة فالنسيا.