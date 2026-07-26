الإعصار "نول" يضرب اليابسة في جنوب الصين

ضرب الإعصار "نول" اليابسة في جنوب الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، صباح اليوم، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف من سكان مقاطعة غوانغدونغ، ورفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها في المنطقة، فضلًا عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن الإعصار "نول" وصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة هويدونغ، التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد.

من جانبه، قال مرصد هونغ كونغ إن الإعصار "نول"، المصحوب برياح تبلغ سرعتها القصوى المستدامة 145 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم باتجاه المناطق الداخلية من مقاطعة غوانغدونغ، مع تراجعه تدريجيًا في الشدة، فيما جلب رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة إلى أجزاء من المنطقة.