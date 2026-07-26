الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإعصار "نول" يضرب اليابسة في جنوب الصين

عمال يزيلون الحطام بعد إعصار نول، في هونغ كونغ
26 يوليو 2026 08:16

ضرب الإعصار "نول" اليابسة في جنوب الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، صباح اليوم، مصحوباً برياح عاتية وأمطار غزيرة، ما أدى إلى إجلاء مئات الآلاف من سكان مقاطعة غوانغدونغ، ورفع حالة التأهب إلى أعلى مستوياتها في المنطقة، فضلًا عن إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن الإعصار "نول" وصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة هويدونغ، التابعة لمدينة هويتشو في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد.

أخبار ذات صلة
الصين تُجلي مئات الآلاف مع اقتراب إعصار قوي
الصين: ضرورة الحفاظ على الملاحة الآمنة عبر الممرات البحرية الدولية

من جانبه، قال مرصد هونغ كونغ إن الإعصار "نول"، المصحوب برياح تبلغ سرعتها القصوى المستدامة 145 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، كان يتحرك اليوم باتجاه المناطق الداخلية من مقاطعة غوانغدونغ، مع تراجعه تدريجيًا في الشدة، فيما جلب رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة إلى أجزاء من المنطقة.

 

المصدر: وكالات
الصين
إعصار
آخر الأخبار
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
الأخبار العالمية
حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
اليوم 11:19
أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي
اقتصاد
بدءاً من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام.. أجندة ثرية بالفعاليات والمعارض في أبوظبي
اليوم 11:15
بيدري يزور سور الصين العظيم
الرياضة
بيدري يزور سور الصين العظيم
اليوم 11:15
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
الأخبار العالمية
درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
اليوم 10:44
مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!
الرياضة
مدرب توتنهام: من لا يرغب في البقاء فليرحل!
اليوم 10:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©