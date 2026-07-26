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درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان

درجات الحرارة تواصل ارتفاعها الشديد في اليابان
26 يوليو 2026 10:44

واصلت درجات الحرارة ارتفاعها الشديد في أجزاء من اليابان يوم أمس السبت، حيث تجاوزت درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وذكرت الوكالة أن درجات الحرارة بلغت أمس 40 درجة مئوية أو أكثر في ست مدن بوسط اليابان، بما في ذلك جميع المحافظات الأربع في منطقة توكاي، وهي شيزوكا، وغيفو، وميه، وآيتشي، ما يمثل اليوم الخامس على التوالي الذي تسجل فيه البلاد درجات حرارة تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ بدء توافر البيانات المقارنة عام 2010.

وقالت الوكالة إن مدينة كوانا في محافظة ميه سجلت 40.6 درجة مئوية، بينما سجلت مدينتا مينو وتاجيمي في محافظة غيفو 40.8 درجة مئوية و40.7 درجة مئوية على التوالي، وسجلت مدينة هاماماتسو في محافظة شيزوكا 40.3 درجة مئوية، فيما بلغت الحرارة في مدينة تويوتا بمحافظة آيتشي 40 درجة مئوية.

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وأضافت أن مدينة كوفو في محافظة ياماناشي، الواقعة شمال شرقي شيزوكا، سجلت أيضا 40.0 درجة مئوية، لتصبح أول منطقة خارج إقليم توكاي تسجل هذا العام يوما من فئة "كوكوشوبي"، أو "يوم شديد الحرارة"، وفقا لبيانات الوكالة.

وأدخلت الوكالة في أبريل مصطلح "كوكوشوبي"، الذي يشير إلى الأيام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بهدف تحذير الجمهور بشكل أكثر فعالية من موجات الحر الشديدة.

درجات الحرارة
اليابان
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