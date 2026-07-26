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حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء

حرائق فرنسا وإسبانيا تجبر 260 ألفاً على الإجلاء
26 يوليو 2026 11:19

أرغمت الحرائق المشتعلة في إسبانيا وفرنسا ،السبت، السلطات على إجلاء نحو 260 ألف شخص، خصوصا في جوار مدينة بوردو الفرنسية الكبرى وفي محيط مدريد التي تواجه أسوأ حريق في تاريخها.

وأُعلن عن حالة وفاة في حريق قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، وفق سلطات محلية.

وفي فرنسا اضطر نحو 200 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم أو أماكن قضاء عطلتهم، ورجح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء لمدنيين تُنفَّذ في البلاد في زمن السلم.

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واستُدعي الجيش للمؤازرة، مع تعبئة 1500 عسكري اعتبارا من مساء السبت، واستُخدمت للمرة الأولى طائرة نقل عسكري من طراز إيه400 إم في مكافحة النيران، قادرة على إسقاط 20 الف ليتر من المياه أو مواد إبطاء تمدّد الحرائق.

وفي اسبانيا التهمت النيران ما يصل إلى 25 ألف هكتار إلى الغرب من مدريد.. و في منطقة مدريد، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص حتى الآن، وفق ما أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا، في أحدث حصيلة.

المصدر: وكالات
إسبانيا
فرنسا
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