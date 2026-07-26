إنقاذ العشرات بعد غرق سفينة فيتنامية في بحر الصين الجنوبي

تمكنت الفرق الصينية المختصة، من إنقاذ 37 شخصاً صباح اليوم، إثر غرق سفينة فيتنامية بعد تعرضها لمشاكل في المياه القريبة من شعاب "يونغشو" في جزر نانشا في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " عن السلطات المحلية في مدينة سانشا الصينية أن جميع الذين تم إنقاذهم من المواطنين الفيتناميين وكانوا على متن السفينة المتعثرة "كهوي نغوين 18" التي كان على متنها إجمالي 62 شخصا.

وذكرت سلطات البحث والإنقاذ البحري في سانشا إن "كهوي نغوين 18" ،هي سفينة مسجلة في فيتنام طولها 69.9 متر وعرضها 10.8 متر، وبحمولة إجمالية تبلغ 999 طنا، ونوهت بأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.