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كوريا الجنوبية تصدر أعلى مستوى تحذير من ارتفاع درجات الحرارة

كوريا الجنوبية تصدر أعلى مستوى تحذير من ارتفاع درجات الحرارة
26 يوليو 2026 12:58

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية، اليوم الأحد، تحذيرات من موجة حر شديدة في مدينة دايغو ومناطق أخرى جنوب شرق كوريا الجنوبية، حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

وبدأ سريان أعلى مستوى تحذير من الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة دايغو، ومدينة غيونغسان المجاورة، وبلدة تشيونغدو، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وكانت مدينتا بوهانغ وغيونغجو، الواقعتان جنوب شرق البلاد، قد أصدرتا تحذيرات مماثلة في وقت سابق من اليوم.

وبلغت درجات الحرارة، حتى الساعة الواحدة ظهرًا، 38.4 درجة مئوية في مدينة غيونغجو، و35.4 درجة مئوية في مدينة دايغو، و32.1 درجة مئوية في مدينة بوهانغ.

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ويُعد هذا أحدث إصدار لأعلى مستوى من التحذيرات من الحرارة منذ أن اعتمدت هيئة الأرصاد الجوية نظامًا جديدًا للتحذير من الحرارة الشديدة في الأول من يونيو، لتحذير السكان من مخاطر الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ويُصدر أعلى تحذير من موجة الحر عندما يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليومية إلى 39 درجة مئوية أو أعلى في المناطق التي بلغت فيها درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة مئوية ليومين متتاليين على الأقل.

وأصدرت كوريا الجنوبية أول أعلى تحذير من موجة الحر لمدينتي غيونغسان وبوهانغ في 12 يوليو.

المصدر: وام
ارتفاع
ارتفاع درجات الحرارة
كوريا الجنوبية
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