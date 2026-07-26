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رومانيا تسقط مسيرة ثالثة اخترقت مجالها الجوي

رومانيا تسقط مسيرة ثالثة اخترقت مجالها الجوي
26 يوليو 2026 16:57

أعلنت وزارة الدفاع في رومانيا، اليوم الأحد، أن مقاتلة من طراز إف-16 أسقطت طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، في أحدث واقعة في سلسلة ​من انتهاكات المجال الجوي للدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.
يبلغ طول حدود رومانيا مع أوكرانيا نحو 650 كيلومترا، وانتهكت طائرات مسيرة ⁠مرارا مجال رومانيا الجوي خلال الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من أربع ​سنوات.
وكتب الرئيس الروماني نيكوشور دان، على منصة "إكس"، أن هذه الوقائع "غير مقبولة ولا يمكن التهاون معها مع ‌استمرار انتهاك المجال الجوي لرومانيا وهو أيضا ‌في الوقت نفسه مجال جوي لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي وفي الاتحاد الأوروبي".
وأضاف دان "مثل تلك التصرفات غير مقبولة، ونتعامل معها بأقصى درجات الجدية". 
وقال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه يجري التحقيق في تفاصيل إضافية عن حادثة اليوم الأحد. وقال العقيد الأميركي مارتن أودنيل المتحدث باسم المقر العسكري للحلف "جاء إسقاط الطائرات المسيرة في وقت تحصل فيه رومانيا ودول أخرى من الحلف على ‌صواريخ اعتراضية أرضية لتحسين قدرات الدفاع الجوي".
وقال ​الرئيس الروماني إن التحقيقات لا تزال جارية بشأن المسيرتين اللتين أسقطتا يومي السبت والأحد. 
وذكرت وزارة الدفاع، في بيان "تم إسقاط الطائرة المسيرة بأمان، على بعد 12 كيلومترا شمال ⁠شرقي سولينا، في المجال الجوي الوطني، فوق المياه الإقليمية". وقال وزير الدفاع الروماني ​رادو ميروتا على فيسبوك "رومانيا ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها ومجالها الجوي لكن هذه الاستفزازات يجب أن تتوقف". 

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