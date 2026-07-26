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رئيس وزراء إسبانيا يحذّر من "ساعات عصيبة" جراء الحرائق

رئيس وزراء إسبانيا يحذّر من "ساعات عصيبة" جراء الحرائق
26 يوليو 2026 18:12

تواصل حرائق الغابات المدمرة اجتياح إسبانيا، اليوم الأحد، فيما تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على النيران التي أجبرت عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم، ما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى القول إن "ساعات عصيبة" تنتظر البلاد. 
وقال بيدرو إن عناصر الإطفاء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان. وفي حين أشار إلى أن "ساعات عصيبة" تنتظر البلاد، لفت إلى تطورات إيجابية خلال الليل في السيطرة على الحرائق المحيطة بالعاصمة مدريد.
ولقي شخص مصرعه في حريق آخر اندلع أمس السبت قرب مدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، حيث تم إجلاء 15 ألف شخص، اليوم الأحد.

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وقالت بيلار برنابي المسؤولة في فالنسيا، في منشور عبر منصة "إكس"، "كانت الليلة صعبة جدا. ومن المتوقع أن تتدهور الأحوال الجوية طوال اليوم. لذلك، نستغل هذه الساعات لمكافحة النيران".
وأفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخها. ومع إجلاء 15 ألف شخص في فالنسيا، بات إجمالي مَن غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص.
وأتت النيران على 25 ألف هكتار غرب العاصمة الإسبانية.
وقال فيليبي السادس ملك إسبانيا، اليوم الأحد، إن حرائق الغابات تسببت في أضرار "لا تُقدَّر" للتراث الطبيعي للبلاد.
وأفاد الصحافيين، أثناء زيارة إلى مركز إيواء لأشخاص تم إجلاؤهم في مدريد "مرّ البعض بظروف صعبة للغاية، والبعض بعيد عن منزله منذ أربعة أيام، فيما فقد آخرون الكثير من ممتلكاتهم. وبشكل جماعي، فقدنا كمّا لا يُقدّر من تراثنا الطبيعي".
لم تنم إلفيرا مينينديز جيدا الليلة الماضية، لأن الصالة الرياضية "ليست البيت"، موضحة "هناك كلاب، وأصوات شخير".
أُجليت مينينديز، وهي من سكان قرية "تشابينيريا"، الجمعة بسبب الحريق الخارج عن السيطرة غرب مدريد.

المصدر: آ ف ب
إسبانيا
حرائق الغابات
بيدرو سانشيز
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