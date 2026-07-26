مقتل 16 مسلحا بعملية تنفذها باكستان في بلوشستان

قالت وسائل إعلام رسمية باكستانية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر أمنية، إن القوات قتلت حتى الآن 16 مسلحا خلال "عملية العزم" الجارية في إقليم بلوشستان.

وأكد تلفزيون باكستان الرسمي أن "قوات الأمن قتلت 16 مسلحا ودمرت عدة أوكار للإرهابيين، وضبطت أسلحة ومواد متفجرة، ضمن الأعمال المستمرة التي تستند إلى معلومات استخباراتية في "عملية العزم" في إقليم بلوشستان، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وبدأت "عملية العزم" عقب إطلاق نار على حافلة كانت متجهة إلى كراتشي وقادمة من كويتا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، يوم الأربعاء الماضي.

تأتي هذه العملية بينما يواصل إقليم بلوشستان مواجهة تحديات أمنية، حيث أعلن الجيش، يوم الأربعاء الماضي، مقتل 10 مسلحين والقبض على انتحاريين اثنين ومتعاون معهما خلال عمليات نُفذت في منطقتي "ماستونج" و"سوراب" بإقليم بلوشستان خلال 48 ساعة.