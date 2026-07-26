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بيرنهام يتعهد بـ"الدفاع عن المصلحة الوطنية" لبريطانيا

آندي بيرنهام خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية
26 يوليو 2026 19:48

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي  بيرنهام، اليوم الأحد، إنه لن يتردد في الإفصاح عن أي اختلاف في وجهات النظر مع دونالد ترامب، مؤكدا أنه يضع "الدفاع عن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وقال الزعيم العمالي، الذي تولى منصبه الاثنين الماضي خلفا لكير ستارمر، وفق مقتطفات من مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "لا يمكنني في أي وقت استبعاد تبني وجهة نظر تختلف عن وجهة نظره، أو طرح فكرة مغايرة تصب في مصلحة المملكة المتحدة".
تحدث بورنهام، في يومه الأول في رئاسة الوزراء، هاتفيا مع الرئيس الأميركي.
وتابع "سأبني حكمي على الأفعال، وقد لمست منه ودّا كبيرا الاثنين، ومن الواضح أننا سنواصل تعزيز هذه العلاقة مع المضي قدما".
عندما سُئل مرتين عما إذا كان يثق في ترامب، أجاب "العالم يتغيّر... ومن الواضح أن علينا التكيّف مع هذا الوضع المتغيّر".
وأضاف آندي بورنم، البالغ من العمر 56 عاما والذي وصل إلى رئاسة الوزراء بعد أن أمضى قرابة عشر سنوات في قيادة بلدية مانشستر الكبرى بشمال إنكلترا، أنه بصفته رئيسا للوزراء يجب عليه "الدفاع عن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
عقب المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما الاثنين، صرّح دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، بأن رئيس الوزراء الجديد أمامه "الكثير من العمل، لكنه سيكون قادرا على إنجازه".
وأكد ترامب أن بلاده ستكون "موجودة للمساعدة".

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