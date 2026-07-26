قتلى جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك غداة مقتل 20 شخصا على جانبي خط المواجهة، وسط تصعيد متواصل للهجمات من الطرفين، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية، الرامية إلى إنهاء الأزمة التي بدأت في العام 2022، تراوح مكانها.

وكتب دميترو بريجينسكي رئيس السلطة المحلية في مدينة "تشيرنيغيف" الواقعة في الشمال الأوكراني، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "قُتل جراء الضربة شخصان، أحدهما طفل يبلغ 10 سنوات".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 13 شخصا أُصيبوا بجروح في الضربة.

وأسفرت ضربات عن مقتل شخص في زابوريجيا وآخر في خاركيف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

في مدينة غورليفكا، قالت السلطات إن ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وأعلنت روسيا مقتل شخص في منطقة خيرسون.

وفي مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، أعلنت السلطات مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيّرة على قرية "سمورودينو".

وتعثّرت المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.