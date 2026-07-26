الأحد 26 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

آثار قصف في منطقة كييف
26 يوليو 2026 21:11

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك غداة مقتل 20 شخصا على جانبي خط المواجهة، وسط تصعيد متواصل للهجمات من الطرفين، بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية، الرامية إلى إنهاء الأزمة التي بدأت في العام 2022، تراوح مكانها.
وكتب دميترو بريجينسكي رئيس السلطة المحلية في مدينة "تشيرنيغيف" الواقعة في الشمال الأوكراني، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي "قُتل جراء الضربة شخصان، أحدهما طفل يبلغ 10 سنوات".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 13 شخصا أُصيبوا بجروح في الضربة.
وأسفرت ضربات عن مقتل شخص في زابوريجيا وآخر في خاركيف، وفقا لمسؤولين أوكرانيين.
في مدينة غورليفكا، قالت السلطات إن ضربة بطائرة مسيّرة أوكرانية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
وأعلنت روسيا مقتل شخص في منطقة خيرسون.
وفي مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية، أعلنت السلطات مقتل شخص جراء هجوم بطائرة مسيّرة على قرية "سمورودينو".
وتعثّرت المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة.

أخبار ذات صلة
موسكو تتوعد كييف والغرب بـ"دفع ثمن" قصف روسيا
هجوم أوكراني يشعل حريقا بمصفاة في روسيا
المصدر: آ ف ب
روسيا
أوكرانيا
قصف متبادل
آخر الأخبار
سيلتك يقاتل لضم المصري هيثم حسن
الرياضة
سيلتك يقاتل لضم المصري هيثم حسن
اليوم 21:41
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع فرنسا في حرائق الغابات
اليوم 21:26
مهرجان الذيد للرطب.. تجارب مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية
علوم الدار
مهرجان الذيد للرطب.. تجارب مبتكرة لتحويل النخلة إلى منتجات وطنية
اليوم 21:19
160 مليون يورو شرط الريال لرحيل فينسيوس
الرياضة
160 مليون يورو شرط الريال لرحيل فينسيوس
اليوم 21:15
آثار قصف في منطقة كييف
الأخبار العالمية
قتلى جراء ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 21:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©