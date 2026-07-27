الإثنين 27 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع وفيات "إيبولا" في الكونغو و"الصحة العالمية" تبدأ تجارب علاجية

ارتفاع وفيات "إيبولا" في الكونغو و"الصحة العالمية" تبدأ تجارب علاجية
27 يوليو 2026 08:59

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديموقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "إيبولا" إلى 1405 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 3200 حالة.

وأوضحت السلطات أن السلالة الأخيرة من الفيروس، وهي من السلالات النادرة، تواصل دفع الجهود الصحية لمواجهتها، في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء تجارب سريرية على علاجين، إلى جانب منح ترخيص بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزيئي مخصص للكشف عن هذه السلالة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع الإصابات المؤكدة بـ "إيبولا" في الكونغو إلى 3075 حالة
ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو

وكانت الكونغو الديموقراطية قد أعلنت في 15 مايو الماضي تفشي الموجة السابعة عشرة من فيروس "إيبولا" في البلاد.

المصدر: وام
الكونغو
الكونغو الديمقراطية
فيروس إيبولا
منظمة الصحة العالمية
آخر الأخبار
"شرطة أبوظبي" تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني تزامناً مع صرف الرواتب
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" تحذر من أساليب الاحتيال الإلكترونية المتجددة تزامناً مع صرف الرواتب
اليوم 11:20
كييزا يتطلع لانطلاقة جديدة في ليفربول مع إيراولا
الرياضة
كييزا يتطلع لانطلاقة جديدة في ليفربول مع إيراولا
اليوم 11:15
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
تايوان تتوقع هزات ارتدادية بقوة 5 درجات عقب زلزال نيو تايبيه
اليوم 11:05
‏مروحية تقوم بتزويد مدمرة في بحر العرب بإمدادات (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران مازال سارياً
اليوم 11:01
طفل مصاب بمرض الكوليرا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الكوليرا تودي بحياة 19 شخصاً وإصابة 585 في الكاميرون
اليوم 10:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©