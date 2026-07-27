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تايوان تتوقع هزات ارتدادية بقوة 5 درجات عقب زلزال نيو تايبيه

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27 يوليو 2026 11:05

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، أنه من المحتمل أن تحدث هزات ارتدادية بقوة تصل إلى 5 درجات على مقياس ريختر، في غضون أسبوع من وقوع الزلزال الذي ضرب شمال تايوان ليلة أمس الأحد، وذلك بالرغم  من أنه من غير المرجح أن يشعر بها السكان بسبب عمقها.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الاثنين، بأن الزلزال الذي بلغت قوته 6ر5 درجات على مقياس ريختر، وقع في تمام الساعة 0836 مساء، وكان مركزه في منطقة شوانجشي بنيو تايبيه على عمق 7ر95 كيلومترا.


وسجلت شدة الزلزال 3 درجات على مقياس شدة الزلازل التايواني المكون من سبع درجات، في مقاطعات: ييلان ونيو تايبيه وتايبيه وتاويوان وهسينتشو وهوالين وتايتشونج ومياولي.

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وأوضح مدير مركز رصد الزلازل التابع لهيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، وو تشين فو، أن الزلزال نجم عن انزلاق صفيحة بحر الفلبين.

وأضاف أنه لا يمكن استبعاد حدوث هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 5ر4 و5 درجات خلال الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات
تايوان
الهزات الارتدادية
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