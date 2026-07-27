«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران مازال سارياً

واشنطن (وكالات) قال السفير الأميركي لدى الأمم ⁠المتحدة، ‌مايك والتز، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح ​محادثات إيران «فرصة ⁠محدودة»، فيما أكدت «سنتكوم» أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بشكل كامل».

ولم يقدم والتز خلال تصريحات تلفزيونية، تفاصيل أخرى عن طبيعة ​المحادثات، لكن القتال بين إيران والولايات المتحدة شهد هدوءاً نسبياً في ⁠مطلع الأسبوع، فقد أوقفت ​وزارة ​الحرب الأميركية «البنتاجون» القصف بعد 13 ليلة ‌شهدت تصاعد الضربات، ولم ترد ​أي تقارير في مطلع ⁠الأسبوع عن هجمات إيرانية ​على دول المنطقة.

وسئل مسؤول كبير في إدارة ترامب عن ‌هذا الهدوء، فقال: إن الرئيس «كان واضحاً على الدوام في تفضيله الدبلوماسية، لكنه أوضح لإيران ​ما سيحدث إذا لم تجلس إلى طاولة المفاوضات بجدية».

وذكرت وكالة أسوشيتد برس - نقلاً عن مسؤول إقليمي- إن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت.

وقال: إن هناك جهوداً دبلوماسية مكثفة جارية، معتبراً أن وقف الضربات الأميركية والردود الإيرانية على الدول المجاورة يُعد إشارة إيجابية تدعم جهود خفض التصعيد.

كما نقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين إقليميين مطلعين على المفاوضات أن تقدماً تحقق في المحادثات التي يجريها وفد عُماني في طهران؛ بهدف التوصل إلى ترتيبات جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب المصدرين، قد تتوصل عُمان وإيران إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُعرض الاتفاق المقترح بعد ذلك على الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليقرر ما إذا كانت واشنطن ستقبله.

في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» إعادة توجيه 12 سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، منذ الجمعة، بالإضافة إلى تعطيل سفينتين لم تلتزما بالتعليمات، والصعود على متن سفينتين لضمان الامتثال الكامل. وأضافت «سنتكوم»، في منشور على «إكس»: «لا يزال الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران سارياً بشكل كامل».

وأثار نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين مخاوف إزاء خطط تصعيد الحرب ضد إيران، في اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، ما أدى لإرجاء خطط توسيع الهجمات، وأوقف الضربات «مؤقتاً».

تداعيات محتملة

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن فانس وكاين، أثارا مخاوف بشأن مخزونات الذخائر الأميركية، ولكنهم لفتوا إلى أن كاين أبلغ ترامب بقدرة الجيش الأميركي على تنفيذ الخيارات المتاحة أمام الرئيس وتحقيق النجاح، لكنه حذر من التداعيات المحتملة لهذه الخيارات.