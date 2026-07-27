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بلجيكا تسجل أعلى معدل وفيات في أوروبا خلال موجة الحر

بلجيكا تسجل أعلى معدل وفيات في أوروبا خلال موجة الحر
27 يوليو 2026 12:10

سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات الزائدة في أوروبا، خلال موجة الحر التي ضربت القارة في نهاية يونيو الماضي، وفقًا لبيانات الشبكة الأوروبية "يورومومو"، التي ترصد وتقارن معدلات الوفيات في أكثر من 20 دولة أوروبية.

 

وشهدت بلجيكا، وفق أرقام معهد سينسانو البلجيكي، أكثر من ألفي وفاة إضافية مقارنة بالمعدلات الطبيعية خلال فترة موجة الحر، فيما بلغ معدل الوفيات الزائدة 48%، متجاوزًا فرنسا (23%) وهولندا (13%) بالرغم من تسجيل درجات حرارة مرتفعة مماثلة.

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وقال غيرت مولنبرغس عالم الإحصاء الحيوي، من جامعتي لوفين وهاسلت، إن إقليم فلاندرز وحده سجل معدل وفيات زائدة بلغ 31%، وهو أعلى من فرنسا وهولندا، معتبرًا أن أنماط التخطيط العمراني والبناء في بلجيكا ساهمت في تفاقم آثار موجات الحر.

المصدر: وكالات
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