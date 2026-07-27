استقرار حرائق الغابات في إسبانيا وفرنسا وتوقعات بعودة موجة الحر

استقرت حرائق الغابات التي أجبرت أكثر من 300 ألف شخص على إخلاء منازلهم في فرنسا وإسبانيا، مع توقعات بعودة موجة الحر الشديدة خلال الأيام المقبلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن منطقة جيروند الواقعة على الساحل الأطلسي الجنوبي الغربي لفرنسا، لم تشهد حدوث أي تغييرات كبيرة ليلا في الحريق، الذي كان قد هدد مدينة بوردو مطلع الأسبوع الجاري.

أما في إسبانيا، فلم تبلغ السلطات عن حدوث أي اشتعال مفاجئ للنيران أو تقدم ملحوظ في الحرائق الهائلة التي اندلعت إلى الجنوب والغرب من مدريد.

ومن جانبها، قالت وزيرة البيئة الإسبانية، سارة أجيسن، في مقابلة أجرتها مع الإذاعة الوطنية العامة الإسبانية (آر إن إي): "لقد شهدنا بالأمس اتجاها إيجابيا، بالرغم من أن الوضع في الحقيقة لا يزال معقدا جدا".

جدير بالذكر أن إسبانيا وفرنسا تعدان مركزا لموسم حرائق الغابات في أوروبا، الذي بدأ في توقيت مبكر هذا العام، وتسارع في الأسابيع الأخيرة في ظل موجات متتالية من درجات الحرارة المرتفعة التي أدت إلى احتراق الغطاء النباتي، ما أدى إلى تسهيل انتشار النيران بسرعة كبيرة.