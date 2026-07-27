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جرحى إثر عملية طعن بسكين في باريس

الشرطة الفرنسية تقيم طوقا أمنيا حول مسرح عملية الطعن
27 يوليو 2026 18:18

أصيبت امرأتان، على الأقل، بجروح خطيرة جراء عملية طعن بسكين في العاصمة باريس اليوم الاثنين، وفقا لتصريحات أدلى بها لوران نونيز وزير الداخلية الفرنسي.
وقال نونيز للصحفيين إن الشرطة ألقت القبض على رجل هاجم ثلاث نساء بسكين ⁠بالقرب من منطقة "بورت دو ​كليشي" في باريس.
وأضاف الوزير أن ​الرجل ‌هاجم ثلاث ⁠نساء، ​تبلغ أعمارهن 19 و24 و36 عاما، باستخدام سكينين للمطبخ، مما أدى إلى إصابة اثنتين منهن ‌بجروح خطيرة.
وأظهرت لقطات فيديو، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، رجلا ذا شعر ​أسود طويل، بملابس رياضية، يحمل سكينا كبيرا في كل يد، وهو يطعن شابة. ثم أظهر الفيديو الرجل مُقعدا ‌على الأرض، يتحلق ​حوله الأشخاص الذين أوقفوه.
وذكر الوزير أن شرطيا، خارج نوبة العمل، اعتقل الرجل، وقال "أشيد به.. تصرفه ​اتسم ‌بالشجاعة".
وأشار ⁠نونيز ‌إلى أن ‌دافع الهجوم لا يزال مجهولا، مضيفا أن ⁠الشرطة لم تتمكن من التحقق من ​هوية المهاجم، الذي كانت أقواله "غير مترابطة" لدى اعتقاله. 

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