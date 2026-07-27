روسيا: مستعدون لدراسة أفكار جديدة بشأن أوكرانيا

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، ⁠إن موسكو مستعدة للنظر في ​الأفكار والمقترحات ​الجديدة ‌المتعلقة بعملية ⁠السلام ​مع أوكرانيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفاد مصدر ‌أوكراني لوكالة رويترز للأنباء، الأسبوع الماضي، بأن ‌مسؤولين أميركيين وأوكرانيين كانوا يناقشون ​مقترحا بوقف الضربات الجوية لعرضه على نظرائهم الروس ضمن جولة جديدة ‌من محادثات السلام.

وكان ​الكرملين أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه ​لم ‌يطلع ⁠على ‌أي معلومات ‌محددة بشأن مقترحات سلام جديدة ⁠قبل الاجتماع المقرر ​عقده غدا الثلاثاء في واشنطن بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي.