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للمرة الثانية.. إطلاق نار خارج القنصلية الأميركية في تورونتو

للمرة الثانية.. إطلاق نار خارج القنصلية الأميركية في تورونتو
27 يوليو 2026 18:59

قالت الشرطة الكندية إن إطلاق نار وقع خارج القنصلية الأميركية ​في وسط مدينة تورونتو في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، دون وقوع ⁠إصابات، في ثاني حادثة من نوعها هذا ​العام.
وأكدت الشرطة، التي تنبهت ​إلى ‌الحادثة بعد سماع ⁠دوي ​إطلاق نار، أنها عثرت على أدلة تشير إلى إطلاق رصاصة واحدة على الأقل من سلاح ناري ‌خارج المبنى الواقع في "يونيفرستي أفينو".
وقالت ‌الشرطة، في منشور على منصة "إكس"، إن سيارة ​بيضاء شوهدت وهي تغادر مكان الحادثة، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن إصابات.
وقال مراسل صحافي من مكان الواقعة إن ‌الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بالمبنى.
وأطلقت ​عدة طلقات نارية على المبنى نفسه في العاشر من مارس الماضي. 

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المصدر: رويترز
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القنصلية الأميركية
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