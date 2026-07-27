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عون: لن نقبل باستمرار خرق الاتفاق مع إسرائيل

الرئيس اللبناني عون يلتقي مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك
27 يوليو 2026 20:00

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنود "صيغة الإطار" الموقع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتنفيذها.
وأكد عون، خلال استقباله اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن "مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في الجنوب تشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية ما يستوجب تحركا دوليا لوضع حدّ لها ومنعها من الاستمرار في المخطط التدميري الذي سبق أن انتهجته في غزة".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "إسرائيل استهدفت أيضاً الأماكن الروحية والتراثية وهذا يظهر نوايا مبيتة ضد البشر والحجر، لا سيما وأن مثل هذه الأماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجوداً مسلحا فيها"، مشددا على أن لبنان "الذي وقّع "صيغة الإطار" نتيجة المفاوضات في واشنطن ملتزم بتنفيذها، لكنه يخشى في المقابل من أن تؤدي الممارسات الإسرائيلية إلى التأثير على فعاليتها خصوصاً أن لبنان لن يقبل باستمرار خرق بنودها وتجاهل التأييد الدولي المطالب باحترامها".

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وجدّد الرئيس عون التأكيد على أن التوترات مع إسرائيل "عرقلت الاستمرار في  إنجاز المزيد من الإصلاحات"، لافتاً إلى أن "الحكومة ملتزمة إقرار المزيد منها لأنها حاجة لبنانية ضرورية وليست إرضاء للمجتمع الدولي".

بدوره، أكد تورك "اهتمام المفوضية بالوضع في لبنان ومتابعتها التطورات المتسارعة فيه ولا سيما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة منذ الثاني مارس الماضي لوضع تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تطاول حقوق الإنسان مع التأكيد على استمرار الدعم الدولي للبنان وتأمين المساعدات اللازمة له".

المصدر: د ب أ
جوزيف عون
اتفاق
إسرائيل
الخروقات الإسرائيلية
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