رئيس وزراء بريطانيا الجديد: دعمنا لأوكرانيا لا يتزعزع

أعرب رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ​اليوم الاثنين، عن دعم لندن الثابت لكييف.

وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية أن الزعيمين ⁠التقيا في قاعدة بحرية حيث استمعا إلى عرض حول ​كيفية إسهام برامج التدريب التي تقودها بريطانيا في ​تعزيز ‌قدرات القوات المسلحة الأوكرانية ⁠وتحقيق نتائج ​في ساحة المعركة.

وقال بيرنهام في بيان "تقف بريطانيا إلى جانب أوكرانيا كتفا إلى كتف، ودعمنا لها ثابت لا يتزعزع... ينبغي لروسيا ألا يساورها أي ‌شك في مدى عزمنا، ولن نتراجع حتى ‌نحقق سلاما عادلا ودائما لأوكرانيا".

ويلتقي بيرنهام وزيلينسكي مع أكثر من 200 من أفراد القوات المسلحة ​والبحارة الأوكرانيين، الذين أمضوا الأسابيع الثلاثة الماضية في بريطانيا للمشاركة في مناورات "سي بريز" للأمن البحري ومكافحة الألغام والتي تهدف لتأهيلهم لمهام مستقبلية في البحر الأسود.

وقال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية إن إجمالي ‌الدعم البريطاني لأوكرانيا بلغ ​25 مليار جنيه استرليني (33.3 مليار دولار أميركي) منذ بدء الأزمة الحالية عام 2022، بينها مساعدات عسكرية بقيمة 16 مليار جنيه استرليني ودعم غير عسكري ​بقيمة 5.6 مليار ‌جنيه ⁠استرليني.

ذكر ‌بيرنهام، بينما كان يقف إلى جانب زيلينسكي، ‌اليوم الاثنين، أن بريطانيا ستزود أوكرانيا بتقنية تشويش جديدة محلية الصنع لحماية ⁠طائراتها المسيرة.