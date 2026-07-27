الأردن يحذّر من انفجار الأوضاع في الضفة بسبب "استفزازات إسرائيل"

حذّر أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، الاثنين، من أن "الاستفزاز" الإسرائيلي و"إرهاب المستوطنين" يدفعان الأوضاع في الضفة الغربية نحو الانفجار.

وقال الصفدي، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمّان، إن "الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية اللاشرعية، والتي تشمل إرهاب المستوطنين وتوسعة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار".

وقال وزير الخارجية الأردني، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن تلك الإجراءات "تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وحض الصفدي على "تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما أكّد الصفدي وغوتيريش "أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتوفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي".