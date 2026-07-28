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جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما

جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما
28 يوليو 2026 15:30

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما أوائل أغسطس.

وقال متحدث باسم الوزارة إن المفاوضين سيجتمعون في العاصمة الإيطالية في محادثات تقودها الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تستمر يومين اعتبارا من 4 أغسطس.

وأضاف أن ممثلي الجانبين سيركزون على "دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري" قدما.

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وفي نهاية يونيو، اتفق البلدان على اتفاق إطاري بوساطة أميركية، يهدف إلى تمهيد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.

وقال المتحدث الأميركي إن المحادثات ستركز على توسيع نطاق عملية المناطق التجريبية، وحل جميع القضايا الحدودية العالقة، والعمل على التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن.

 

المصدر: وكالات
لبنان
روما
إسرائيل
الولايات المتحدة الأميركية
إيطاليا
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