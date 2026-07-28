روسيا: استهدفنا سفينتين في البحر الأسود وميناء ميكولايف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها استهدفت سفينتين أوكرانيتين إحداهما سفينة بضائع تنقل شحنة عسكرية في البحر الأسود، والأخرى سفينة في ميناء ميكولايف، مضيفة أنها استهدفت الميناء نفسه.

وقالت الوزارة، في بيان: "جرى استهداف منشآت بنية تحتية في مجمع الشحن والتفريغ بميناء ميكولايف الذي يستخدم في تسليم وتخزين الشحنات العسكرية، بالإضافة إلى خزانات للوقود ومواد التشحيم مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك في هجمات بذخائر وطائرات مسيّرة قتالية".

وأضافت: "استهدفت طائرات مسيّرة في المضيق (على بعد 11 كيلومتراً شرق أوديسا) سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية إلى موانئ أوديسا وتشورنومورسك".

وكثفت روسيا وأوكرانيا عملياتهما العسكرية في البحر الأسود ومحيطه وبحر آزوف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشن كل طرف هجمات على عشرات السفن، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن شحن.