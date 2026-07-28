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مسؤول أممي لـ«الاتحاد»: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم

سودانية تحمل وعاءً بلاستيكياً في مخيم للنازحين جنوب كردفان - أرشيفية
29 يوليو 2026 01:07

شعبان بلال (القاهرة)

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شدد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أن المنظمة الدولية تبذل جهوداً حثيثة لإنهاء النزاع المسلح في السودان، مشيراً إلى أن التحركات الدبلوماسية لم تتوقف للتوصل إلى صيغة توافقية تنهي المعاناة الإنسانية في البلاد.
وذكر حق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المبعوث الأممي بيكا هافيستو يواصل انخراطه المباشر في مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف السودانية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الدول المعنية والشركاء الإقليميين، سعياً لإيجاد سبيل فعال لوقف القتال الدائر فوراً. وحذر من مغبة استمرار التصعيد العسكري، مؤكداً أن السودان بات يواجه أزمة إنسانية هي الأكبر عالمياً، مع تزايد مخاطر المجاعة وتفشي الأوبئة، في ظل انهيار المنظومة الصحية ونقص الإمدادات الغذائية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأولوية القصوى الآن هي ضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين في المناطق الأكثر تضرراً، مشدداً على ضرورة العودة إلى مسار التفاوض.
وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وأن أي تأخير في العودة إلى الحوار السياسي يعني مزيداً من الدمار والنزوح، داعياً طرفي النزاع إلى الالتزام بتعهداتهما الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، وفتح ممرات آمنة ودائمة لعمليات الإغاثة. 
ولفت نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية تعول على الدور الذي تلعبه القوى الإقليمية والدولية في الضغط من أجل تذليل العقبات أمام وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المبعوث هافيستو يعمل على مواءمة هذه الجهود لضمان الخروج برؤية موحدة تدعم استقرار السودان ووحدة أراضيه.

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