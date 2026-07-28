الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان

إسلام آباد (وام)

أدت فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر قرى في شرق باكستان، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم بقوارب عبر حقول تحولت إلى مساحات شاسعة من المياه يوم الاثنين.

وقام متطوعون بنقل السكان إلى برّ الأمان باستخدام قوارب آلية صغيرة، إلا أن أعداداً أكبر بكثير بقيت عالقة في مقاطعة موريدكي، الواقعة في إقليم البنجاب، أكثر أقاليم باكستان اكتظاظاً بالسكان.

وأودت حوادث مرتبطة بالفيضانات، بما فيها حالات غرق وانهيار منازل، بحياة 109 أشخاص في باكستان منذ 26 يونيو الماضي، وفق أرقام صادرة عن «الهيئة» الرسمية المعنية بالكوارث، وسُجّل ثلث الوفيات تقريباً في البنجاب.