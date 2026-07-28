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دخان حرائق أوروبا يصل النمسا

طائرة إطفاء تكافح حريق غابات في فرنسا - رويترز
29 يوليو 2026 01:07

فيينا (وام)

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وصلت سحب دخانية ناتجة عن حرائق الغابات المندلعة في إسبانيا وفرنسا والبرتغال إلى جنوب النمسا عبر تيارات هوائية، مما تسبب في تشكل ضباب خفيف وظهور الشمس باهتة والقمر بلون أصفر غير معتاد نتيجة الجزيئات الدقيقة العالقة في الجو.
وفي سياق متصل، حذر غونتر أنيرل، المسؤول بقسم الغابات والزراعة في العاصمة فيينا، من خطر مرتفع للغاية لاندلاع الحرائق في المدينة ومحيطها. 
إلى ذلك، أجلت فرنسا 4000 شخص آخر في مواجهة حرائق غابات ضخمة أمس مع استعدادها لتدهور الأوضاع، بينما أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تفاؤله حيال الوضع في بلاده.

الحرائق
حرائق الغابات
حرائق الغابات في أوروبا
حرائق الغابات في إسبانيا
حرائق غابات
البرتغال
إسبانيا
فرنسا
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