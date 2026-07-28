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قتلى وجرحى وعالقون بعد زلزال شديد في اليابان

مركز التسوق «إيون مول» المتضرر في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو اليابانية (رويترز)
29 يوليو 2026 01:07

طوكيو (وكالات)

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رئيسة وزراء اليابان: تسجيل إصابات وانهيار مبان نتيجة الزلزال

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب غرب اليابان، أمس، متسبباً بعشرات الإصابات وانهيار مبان واندلاع حرائق، فيما أفاد التلفزيون عن العديد من القتلى في مركز تجاريّ متضرّر.
وأعلنت أجهزة الإغاثة وجود أشخاص عديدين عالقين داخل مركز تسوّق انهار طابقه الثاني في كاشيما بمقاطعة كوماموتو التي طالها الزلزال، فيما أفادت الشرطة عن تلقي بلاغات بوقوع انفجار فيه. 
وقالت شركة ايون لتجارة التجزئة اليابانية إنها تلقت معلومات تفيد بوقوع انفجار في مركز ايون كوماوتو التجاري في بلدة كاشيما.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشركة القول إنه تم إجلاء العملاء، مضيفة أنها تفحص الوضع.
وقال مسؤولو قطاع الإطفاء: إن جزءاً من الطابق الثاني من المبنى انهار بعد الانفجار، مما أدى لحصار عدد من الأشخاص داخله.
وأعلنت شبكة «تي بي إس» التلفزيونية مقتل عدد كبير من الاشخاص في المركز التجاري. 
ووقع الزلزال بقوة 7.1 درجة في جزيرة كيوشو وبلغت شدّته أعلى درجة على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب هيئة الأرصاد الجوية. وأصدرت الهيئة إنذاراً بوقوع تسونامي، رفعته بعد أقل من ساعتين. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون جسوراً مدمرة جزئياً ومباني منهارة وعربات قطارات شحن منقلبة.
وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في مداخلة تلفزيونية: «ما زلنا نقيّم مدى الإصابات والأضرار المادية، لكنني تبلغت بوقوع عدة إصابات إلى الآن».
وأشارت إلى «انقطاع في الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق وتضرر طرقات وجسور وانهيار مبان».
من جانبها، أعلنت شبكة إن إتش كاي نقل خمسين شخصاً على الأقل إلى المستشفيات، مشيرة كذلك إلى انهيار 12 منزلاً قرب مدينة ياتسوشيرو.
وأكدت الهيئة المشرفة على القطاع النووي في اليابان أنه لم يتم تسجيل أي اختلالات في المنشآت النووية في المنطقة في الوقت الحاضر.
من جانبها، أفادت شركة الكهرباء المحلية «كيوشو» عن انقطاع الكهرباء عن حوالى 45000 منزل ومنشأة في مقاطعة كوماموتو، مشيرة إلى أن المفاعلات النووية الثلاثة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية.
وذكرت شركة «تي إس إم سي» التايوانية العملاقة للرقائق الإلكترونية التي تشغل مصنعين لأشباه الموصلات في كوماموتو أنها أجلت موظفيها من باب الحيطة.
وتعرضت مقاطعة كوماتوتو عام 2016 لزلزالين مدمرين، الأول بقوة 6.5 درجة تلاه بعد يومين زلزال آخر بقوة 7.3 درجة، تسببا بسقوط 273 قتيلاً و2800 جريح.
وفي 25 يونيو، ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة شمال اليابان من دون أن يتسبب بوقوع قتلى أو بأضرار كبرى.
واليابان من الدول التي تشهد أكبر نشاط زلزالي في العالم، وتقع عند تقاطع أربع صفائح تكتونية كبرى على الحافة الغربية لـ«حزام النار» في المحيط الهادئ.
ويسجل الأرخبيل البالغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، مئات الزلازل سنوياً، تمثل حوالى 18% من الزلازل في العالم.
وتكون الغالبية الكبرى من هذه الزلازل خفيفة، غير أن حجم الأضرار التي تتسبب بها تختلف بحسب موقعها وعمقها تحت سطح الأرض.
ولا تزال ماثلة في أذهان اليابانيين ذكرى الزلزال الهائل بقوة 9.0 درجات الذي وقع تحت البحر عام 2011 وأثار موجات تسونامي تسببت في مقتل أو فقدان نحو 18.500 شخص، فضلاً عن تدمير محطة فوكوشيما النووية.

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