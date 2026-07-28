مصادر حكومية: حل «قسد» والإدارة الذاتية بات وشيكاً

دمشق (الاتحاد)

قالت مصادر حكومية سورية وأخرى من «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، إن «حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بات وشيكاً».

وأضافت المصادر لـ«سوريا الآن» أمس، أن اجتماعاً مرتقباً بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات قسد والإدارة الذاتية يسبق الإعلان الرسمي عن حلها وإنهاء عملها بشكل نهائي.

بالتزامن كشفت مصادر لـ«سوريا الآن»، عن أن «قوات السوتورو والمجلس العسكري السرياني وحرس الخابور ضمن تشكيلات قسد، اندمجت بهيكليتَي وزارتي الداخلية والدفاع» مضيفة أن اندماج التشكيلات في الوزارتين «كان على شكل أفراد، والضباط حصلوا على المراتب نفسها».

وفي وقت سابق، أشار الرئيس السوري في مقابلة تليفزيونية، إلى أن هناك بطئاً في تنفيذ الاتفاق مع «قسد»، لكن دمشق لا تزال تعول على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي.