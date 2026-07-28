الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصادر حكومية: حل «قسد» والإدارة الذاتية بات وشيكاً

جندي من الجيش السوري - أرشيفية
29 يوليو 2026 01:07

دمشق (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: معالجة 75 ألف وثيقة متعلقة بالمفقودين في سوريا
غوتيريش يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا

قالت مصادر حكومية سورية وأخرى من «قوات سوريا الديمقراطية» «قسد»، إن «حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بات وشيكاً».
وأضافت المصادر لـ«سوريا الآن» أمس، أن اجتماعاً مرتقباً بين الرئيس أحمد الشرع وقيادات قسد والإدارة الذاتية يسبق الإعلان الرسمي عن حلها وإنهاء عملها بشكل نهائي.
بالتزامن كشفت مصادر لـ«سوريا الآن»، عن أن «قوات السوتورو والمجلس العسكري السرياني وحرس الخابور ضمن تشكيلات قسد، اندمجت بهيكليتَي وزارتي الداخلية والدفاع» مضيفة أن اندماج التشكيلات في الوزارتين «كان على شكل أفراد، والضباط حصلوا على المراتب نفسها».
وفي وقت سابق، أشار الرئيس السوري في مقابلة تليفزيونية، إلى أن هناك بطئاً في تنفيذ الاتفاق مع «قسد»، لكن دمشق لا تزال تعول على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي. 

قسد
سوريا
قوات قسد
أحمد الشرع
الرئيس السوري
الحسكة
آخر الأخبار
ترامب خلال صعوده الطائرة الرئاسية في مطار مقاطعة أوكلاند الدولي - أ ف ب
الأخبار العالمية
ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوح بالتصعيد
29 يوليو 2026
جنود إسرائيليون يقومون بوضع حواجز في مدينة الخليل - أ ف ب
الأخبار العالمية
اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تتواصل بالضفة
29 يوليو 2026
وسط العاصمة السورية دمشق - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: معالجة 75 ألف وثيقة متعلقة بالمفقودين في سوريا
29 يوليو 2026
مركز التسوق «إيون مول» المتضرر في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو اليابانية (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى وعالقون بعد زلزال شديد في اليابان
29 يوليو 2026
الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان
الأخبار العالمية
الفيضانات تغمر قرى في شرق باكستان
29 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©