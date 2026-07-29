الأربعاء 29 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الدفاع السعودية": ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضد ميليشيات في العراق

شعار "الدفاع السعودية"
29 يوليو 2026 08:19

أعلنت المملكة العربية السعودية أن قواتها المسلحة، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، قامت فجر اليوم الأربعاء بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية أن الضربات جاءت ردا على الاعتداءات التي انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، وفي إطار حق المملكة في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

أخبار ذات صلة
«سنتكوم»: الحصار البحري على إيران مازال سارياً
العقوبات الأميركية تعزل سلطة بورتسودان دولياً

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي تأكيده "أن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها سترد على أي عدوان تتعرض له".

 

المصدر: وام
وزارة الدفاع السعودية
العراق
ميليشيات
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
«هيئة أبوظبي للتراث» تستقطب زوّار «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»
الترفيه
«هيئة أبوظبي للتراث» تستقطب زوّار «مهرجان الشيخ زايد الصيفي»
اليوم 12:35
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
الرياضة
«اليويفا» يعرقل خطة «فيفا الاستثمارية» باجتماع طارئ
اليوم 12:33
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي ويبحثان سبل تطوير منظومة الأمن وسلامة المسافرين
اليوم 12:09
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
الرياضة
ديالو: الجميع أراد زيدان لدرجة أننا لم نتحدث عن المال
اليوم 11:48
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم ينجح في تركيب أطراف صناعية لـ51 من المصابين الفلسطينيين من مبتوري الأطراف
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©