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زيلينسكي: "اجتماع جيد" مع ترامب في البيت الأبيض

فولوديمير زيلينسكي وترامب خلال اجتماعهما في واشنطن العاصمة
29 يوليو 2026 09:37

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب كيفية تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الصاروخية الروسية خلال اجتماع في البيت الأبيض، الثلاثاء، وفقا لمصادر أوكرانية.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" عقب الاجتماع: "ناقشت مع الرئيس تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت وبعض الأفكار الأخرى التي قد تساعد"، مشيرا إلى وعد بترخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي الحيوية في أوكرانيا.

وقال إن المحادثات تركزت أيضا على إحياء الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

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وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب: "أعرب عن امتناني للولايات المتحدة على دعمها الثابت".

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الاجتماع، شكر زيلينسكي ترامب على "الاجتماع الجيد"، كما أعرب عن تقديره لجهود الإدارة الجمهورية في دعم كييف خلال الحرب المستمرة منذ أمد طويل.

 

المصدر: وكالات
واشنطن
فولوديمير زيلينسكي
دونالد ترامب
البيت الأبيض
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