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الحكومة الألمانية تستكمل تعديلها الوزاري بعد استقالة قيادي بارز

المستشار الألماني فريدريش ميرتس
29 يوليو 2026 10:02

تستعد الحكومة الألمانية لاستكمال تعديل وزاري اليوم الأربعاء، بعد التغييرات التي جاءت في أعقاب استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ، ينس شبان.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء الكتلة المحافظة المنتمي إليها المستشار فريدريش ميرتس جلسة خاصة لانتخاب تورستن فراي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس ديوان المستشارية الألمانية، خلفا لشبان.

وأدى تعيين فراي إلى سلسلة من التغييرات الأخرى.ومن المقرر أن تخلف وزيرة الصحة، نينا فاركن، فراي في رئاسة ديوان المستشارية، بينما يتولى كارستن لينيمان، الأمين العام للحزب المسيحي الديموقراطي، حقيبة الصحة خلفا لفاركن.

كما يغادر وزير النقل باتريك شنيدر التشكيلة الوزارية، ليخلفه عضو البرلمان البارز عن الحزب المسيحي الديموقراطي شتيفن بيلجر.

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وبعد انتهاء الجلسة الخاصة، من المقرر أن يعين الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير رسميا أعضاء الحكومة الجدد، الذين سيتولون بعد ذلك مهام وزاراتهم.

وبموجب الدستور الألماني، يتعين أيضا على الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان الاتحادي (البوندستاج)، لكن نظرا إلى أن المجلس في عطلته الصيفية حاليا، فمن المتوقع أن تتم مراسم أداء اليمين لدى عودة النواب خلال أول أسبوع لانعقاد المجلس بعد انتهاء العطلة، ويرجح أن يكون ذلك في 9 سبتمبر المقبل.

وجاءت هذه التغييرات في المناصب بعد استقالة شبان في منتصف يوليو الجاري.

المصدر: وكالات
ألمانيا
تعديل وزاري
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