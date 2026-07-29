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مصر: حريق في سفينتين بميناء دمياط دون إصابات

ميناء دمياط - أرشيفية
29 يوليو 2026 22:18

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، مؤكدة أنه تم التعامل مع الموقف على الفور وفقاً لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، إنه فور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانياً، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.
وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وأضافت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تداعيات الموقف، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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المصدر: وام
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