«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: مخاوف من انهيار كامل للخدمات الأساسية في غزة

شعبان بلال (غزة)

شدد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في فلسطين، كاظم أبو خلف، على أن استمرار الحرب الإسرائيلية واتساع رقعتها سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من الخدمات الأساسية المتهالكة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يضع عوائق جسيمة أمام الطواقم الإنسانية، ويمنعها من الوصول إلى مئات آلاف الأطفال والعائلات التي تعيش ظروفاً مأساوية.

وأوضح أبو خلف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن احتياجات الأطفال في غزة تجاوزت مجرد الحصول على المعونات الإغاثية العابرة، لتشمل ضرورة تأمين الحماية الجسدية، وضمان استدامة الخدمات الحيوية، وتوفير ممرات آمنة وغير مشروطة لتدفق المساعدات.

وذكر أن الوقف الدائم للحرب يمثل الركيزة الأساسية التي ستمكن الأطفال من التعافي من آثارها، وبناء مستقبلهم من جديد، موضحاً أن «اليونيسف» تعمل بشكل حثيث على توسيع عملياتها في قطاعات التغذية، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، إضافة إلى قطاعي التعليم وحماية الطفل.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن «اليونيسف» تولي أهمية قصوى لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، بالنظر إلى أن جميع أطفال القطاع تقريباً تعرضوا لصدمات نفسية وتجارب قاسية تتجاوز قدرة الطفولة على الاحتمال.