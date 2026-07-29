الخميس 30 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: مخاوف من انهيار كامل للخدمات الأساسية في غزة

صبي فلسطيني وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين وسط قطاع غزة - أرشيفية
30 يوليو 2026 02:21

شعبان بلال (غزة)

أخبار ذات صلة
تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة
الرئيس اللبناني: الدبلوماسية والتفاوض السبيل الوحيد لتجنب الدمار وتحقيق الاستقرار

شدد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في فلسطين، كاظم أبو خلف، على أن استمرار الحرب الإسرائيلية واتساع رقعتها سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من الخدمات الأساسية المتهالكة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يضع عوائق جسيمة أمام الطواقم الإنسانية، ويمنعها من الوصول إلى مئات آلاف الأطفال والعائلات التي تعيش ظروفاً مأساوية.
وأوضح أبو خلف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن احتياجات الأطفال في غزة تجاوزت مجرد الحصول على المعونات الإغاثية العابرة، لتشمل ضرورة تأمين الحماية الجسدية، وضمان استدامة الخدمات الحيوية، وتوفير ممرات آمنة وغير مشروطة لتدفق المساعدات.
وذكر أن الوقف الدائم للحرب يمثل الركيزة الأساسية التي ستمكن الأطفال من التعافي من آثارها، وبناء مستقبلهم من جديد، موضحاً أن «اليونيسف» تعمل بشكل حثيث على توسيع عملياتها في قطاعات التغذية، والصحة، والمياه والإصحاح البيئي، إضافة إلى قطاعي التعليم وحماية الطفل.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن «اليونيسف» تولي أهمية قصوى لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، بالنظر إلى أن جميع أطفال القطاع تقريباً تعرضوا لصدمات نفسية وتجارب قاسية تتجاوز قدرة الطفولة على الاحتمال.

اليونيسف
غزة
الأمم المتحدة
قطاع غزة
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
إسرائيل
أهالي غزة
سكان غزة
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يُسرّع تشخيص آلام الحوض المزمنة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على حل لغز آلام الحوض المزمنة
اليوم 02:54
سفينة تجارية عالقة في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذيرات من تداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة
اليوم 02:22
مسجد أحرقه مستوطنون إسرائيليون في قرية «قصرة» جنوب نابلس - أ ف ب
الأخبار العالمية
تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة
اليوم 02:22
صبي فلسطيني وسط الأنقاض قرب مخيم للنازحين وسط قطاع غزة - أرشيفية
الأخبار العالمية
«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: مخاوف من انهيار كامل للخدمات الأساسية في غزة
اليوم 02:21
دمار واسع في قرية «زوطر الغربية» بجنوب لبنان جراء العمليات العسكرية - أ ف ب
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: الدبلوماسية والتفاوض السبيل الوحيد لتجنب الدمار وتحقيق الاستقرار
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©