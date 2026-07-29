تحذير أممي من تفاقم عنف المستوطنين بالضفة

جنيف، رام الله (الاتحاد)

حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وحث على اتخاذ تدابير ​دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، قتل 18 فلسطينياً في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين ⁠منذ بداية هذا العام مقارنة مع 17 قتيلاً طوال عام 2025.

وتقول ​السلطة الفلسطينية: إن ما لا يقل عن 20 فلسطينياً قتلوا على ​يد ‌المستوطنين منذ بداية العام.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ‌في بيان: «هاجم مستوطنون وقوات أمن إسرائيلية، ،غالباً ما يعملون ‌معاً، السكان واعتدوا على العائلات ودمروا وصادروا الممتلكات وأحرقوا المساجد».

وذكر مكتب مفوض الأمم ​المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن «عنف المستوطنين، والأعمال التي تعادل الضم المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، قد تفاقمت خلال العامين الماضيين منذ أن قالت محكمة العدل الدولية في يوليو 2024: إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات فيها غير قانونيين وإنه ‌يجب الانسحاب منها».

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة ​الغربية والقدس الشرقية.

وفي السياق، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي عدد من البلدات في محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» بأن «سلسلة من الأوامر العسكرية صدرت خلال اليومين الماضيين، تقضي بوضع اليد على نحو 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة».

ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، قوله: إن تلك «الأوامر استهدفت أراضي بلدات عرابة، واليامون، وقباطية، ومسلية، ومركة، وجربا».

وأضاف إغبارية أن «معظم هذه الأوامر تهدف إلى إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها بطول إجمالي يزيد على 11.3 كيلومتر، في مناطق جنوب شرقي المحافظة وجنوبها وجنوب غربيها، لخدمة مواقع استيطانية جديدة».

وفي السياق، نجت عائلة فلسطينية، بعد أن أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في منزلها قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، فيما اختطفت مجموعة أخرى من المستوطنين شابين قرب بلدة «بيت أولا»، غرب مدينة الخليل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها أجلت 8 أفراد من عائلة واحدة بعد أن أحرق مستوطنون منزلهم في منطقة «أبو نجيم»، شرق بيت لحم، دون تسجيل إصابات.

وذكرت وكالة «وفا» أن المستوطنين أحرقوا أيضاً مركبة فلسطينية خلال مهاجمتهم المنطقة.

وفي غرب مدينة الخليل، أفادت «وفا» بأن مستوطنين اختطفوا شابين بعد تحطيم مركبتهما في بلدة «بيت أولا»، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل.