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تواصل الجهود في فرنسا وإسبانيا واليونان لإخماد الحرائق وسط موجة حر

رجال إطفاء يشاركون في إطفاء حريق في منطقة بمقاطعة جيروند، بفرنسا
30 يوليو 2026 16:27

تواصل فرنسا وإسبانيا واليونان مواجهة حرائق غابات واسعة النطاق اليوم الخميس، في وقت أدى فيه ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي وهبوب رياح قوية إلى استمرار صيف حافل بالحرائق التي ​تسببت في وفيات وعمليات إجلاء جماعي واضطرابات متزايدة في أنحاء أوروبا.

وفي فرنسا، أوقفت السلطات شخصين للاشتباه في إشعالهما حرائق عمدا، بينما تمكنت فرق الإطفاء من احتواء حريق هائل قرب مدينة بوردو.
وفي إسبانيا، واصلت السلطات جهودها لإخماد حريق ⁠في إقليم كاستيون الشرقي، فيما واجهت اليونان حرائق على جبهتين أسفرت عن مقتل ثلاثة من ​رجال الإطفاء وأجبرت السياح والسكان على مغادرة أجزاء من جزيرة كريت.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 25.3 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 3.6 درجة عن المتوسط المسجل خلال الفترة بين عامي 1961 و1990. وفي جنوب ​غرب فرنسا، قالت السلطات إن الحرائق قرب بوردو لم تنتشر خلال الليل مع استقرار المساحة المحترقة عند 42 ألف هكتار.
ومن المتوقع أن تتحسن الظروف الجوية حول بوردو اليوم الخميس، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وارتفاع نسبة الرطوبة وتراجع درجات الحرارة عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في الفترة الماضية. لكن تحذيرا من موجة حر شديدة ظل ساريا في ‌إقليم جيروند، الذي تعد بوردو كبرى مدنه، في ​حين حذرت السلطات من أن الحرائق لم تنته بعد.
وقالت هيئة الأرصاد الفرنسية (ميتيو فرانس) في أحدث نشراتها الصادرة بعد ظهر أمس الأربعاء إن أكبر مخاطر اندلاع حرائق الغابات تتركز حاليا في جنوب شرق فرنسا وعلى طول القوس المتوسطي. وأحرقت حرائق الغابات في ​فرنسا هذا العام مساحات من الأراضي ‌تفوق ما ⁠سجل في أي عام ‌منذ 2006.

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المصدر: وكالات
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