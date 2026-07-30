باكستان تدلي بتصريح بشأن مفاوضات بين أميركا وإيران

قالت باكستان، التي تقوم بوساطة لإنهاء التصعيد في المنطقة، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وإيران تواصلان التفاوض من أجل تهدئة التوتر.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن "المفاوضات جارية بين الأطراف، لا سيما في ما يتعلق بمضيق هرمز، بهدف خفض التصعيد"، لافتة إلى أن باكستان تبذل "كل ما في وسعها لإعادة جميع الأطراف إلى مذكرة التفاهم" التي وُقعت في يونيو الماضية والرامية إلى تمهيد الطريق لإنهاء التصعيد.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها ضربت عشرات الأهداف في إيران، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت صواريخ وطائرات مسيّرة ومواقع مراقبة ودفاع ساحلية وقدرات بحرية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء "سنضربهم بقوة، لأن دورنا قد حان".