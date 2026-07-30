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مصر: اكتشافات أثرية تعيد كتابة تاريخ الاستيطان القديم

مصر: اكتشافات أثرية تعيد كتابة تاريخ الاستيطان القديم
30 يوليو 2026 21:54

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري جديد حققته البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار في منطقة تل الدير بمحافظة دمياط، تضمن نحو 20 شاهد قبر فريد من الحجر الجيري، وتوابيت فخارية آدمية، إلى جانب تمائم جنائزية ومباخر ومسارج مزخرفة.

وأكدت الوزارة أن هذا الكشف يبرز مكانة تل الدير كمركز جنائزي متكامل يعكس تفاعلاً ثقافياً وحضارياً بين الموروث الديني المصري والتأثيرات اليونانية الرومانية، لا سيما من خلال شواهد القبور المنحوتة بهيئة آدمية والمزينة برموز عقائدية تشير للمكانة الاجتماعية المرموقة لأصحابها.

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ويسهم هذا الاكتشاف الهام في إعادة رسم خريطة الاستيطان القديم في شرق الدلتا، مقدماً سجلاً أثرياً حافلاً لتطور المشهد الاجتماعي والعقائدي في المنطقة منذ العصر المتأخر وحتى نهاية العصر الروماني.

المصدر: وام
مصر
اكتشاف أثري
دلتا النيل
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