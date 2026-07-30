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السيسي يدعو إلى "وقف التصعيد" في المنطقة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
30 يوليو 2026 22:40

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى "وقف التصعيد" في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن السيسي تحذيره، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من "خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة".
ودعا الرئيس المصري إلى "ضرورة تكاتف مصر وإسبانيا وأوروبا والمجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.
وقد أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن تقديره البالغ لهذه الجهود، وتم التأكيد على أهمية التسوية السلمية للنزاعات حفاظًا على السلم والأمن في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في وقف التصعيد الدائر.

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المصدر: آ ف ب
عبد الفتاح السيسي
التصعيد
المنطقة الخضراء
منطقة الشرق الأوسط
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