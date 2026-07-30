8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا

كييف (وكالات)

أعلن مسؤولون أوكرانيون، أمس، أن روسيا شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم استهدف مدناً في مختلف أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك مناطق في غرب أوكرانيا البعيدة عن الحدود الروسية، باستخدام عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيَّرة. وأعلنت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «تم تدمير وإلحاق أضرار بعشرات المنازل السكنية العادية والشركات المدنية ومنشآت البنية التحتية».

وأضاف زيلينسكي أن «روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 70 صاروخاً، من بينها صواريخ باليستية، بالإضافة إلى 280 طائرة مسيَّرة».

وأوضح زيلينسكي أنه تم إسقاط أكثر من 260 طائرة مسيَّرة.

وتابع زيلينسكي: «أسقطت قواتنا الجوية عدداً كبيراً من صواريخ كروز، وحتى فرق النيران المتنقلة تمكنت من التصدي لها».

وفي مدينة كريفي ريه وسط البلاد، أصاب صاروخ منزلاً تقطنه عائلة كبيرة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفلان يبلغان من العمر 5 و12 عاماً. كما أصيب جراء الهجوم 8 أشخاص آخرون، وفقاً للتقرير.

وأفادت السلطات المحلية، التي نقلت عنها وسائل إعلام أوكرانية، أن شخصين آخرين لقيا حتفهما في كييف ومنطقة بولتافا، فيما أصيب 5 أشخاص في مدينة لفيف.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ الهجمات التي استهدفت أوكرانيا، مشيرةً إلى أنها استهدفت مطارات عسكرية ومصانع لإنتاج الأسلحة، ومنشآت الاتصالات العسكرية، ومراكز الخدمات اللوجستية.

كما أشارت الوزارة إلى استهداف ثلاث سفن شحن تستخدم في نقل إمدادات عسكرية في منطقة البحر الأسود.

وأفادت الوزارة أيضاً بوقوع هجمات أوكرانية استهدفت روسيا خلال الليل، مشيرة إلى أنه تم اعتراض 258 طائرة مسيَّرة في مناطق متفرقة.