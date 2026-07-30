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عقوبات أميركية جديدة على إيران

مبنى وزارة الخزانة الأميركية - أرشيفية
31 يوليو 2026 01:13

واشنطن (وكالات)

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فرضت الولايات ​المتحدة أمس، عقوبات جديدة ⁠متعلقة بإيران تستهدف شبكات ​عالمية ​داعمة لشركة ‌«ماهان ⁠للطيران»، ​الناقلة الإيرانية التي تقول واشنطن، إنها تنقل ‌أفراداً من الحرس ‌الثوري الإيراني، بالإضافة ​إلى أسلحة وطائرات مسيرة.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان ‌لها، أنها ​«أدرجت 6 كيانات وأفراد في الصين ​والهند ‌وروسيا ⁠وإيران ‌على ‌قوائم العقوبات، وذلك ⁠لعملهم كوكلاء مبيعات ​وشبكات دعم لشركة الطيران الخاضعة للعقوبات الأميركية والأوروبية».
وأمس الأول، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، جولة ​جديدة ‌من العقوبات ⁠المرتبطة ​بإيران استهدفت 8 ناقلات و10 كيانات.
وجاء في إشعار نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة ‌أن 6 من الكيانات ‌المستهدفة بالعقوبات تتخذ من ​الصين مقراً.
وتُضاف هذه العقوبات إلى حملة أميركية أوسع نطاقاً للضغط ​العسكري والاقتصادي على إيران.

عقوبات أميركية
عقوبات أميركية ضد إيران
العقوبات الأميركية
أميركا
العقوبات الأميركية على إيران
العقوبات الأميركية على طهران
إيران
ماهان إير
الحرس الثوري الإيراني
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