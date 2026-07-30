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الجيش اللبناني: مستمرون في حماية الاستقرار رغم التحديات

انتشار آليات عسكرية للجيش اللبناني في الجنوب - رويترز
31 يوليو 2026 01:14

بيروت (الاتحاد)

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أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أمس، استكمال القوات المسلحة انتشارها في الجنوب وفق التفاهمات القائمة ضمن «اتفاق الاطار» إلى جانب مواصلة الجهود لتأمين عودة آمنة للأهالي إلى قراهم جنوبي لبنان.
وقال هيكل في كلمة موجهة إلى العسكريين ألقاها بمناسبة عيد الجيش اللبناني الـ81 إن «الجيش على استعداد تام للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية رغم إمعان الجيش الإسرائيلي في اعتداءاته وخروقاته لإعاقة هذه الجهود».
وشدد على التزام المؤسسة العسكرية بتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقها لحفظ أمن البلاد واستقرارها، لافتاً إلى الإمكانات «المحدودة وجسامة التحديات والأخطار الراهنة».
وأوضح هيكل أن «الجيش يواصل كذلك ضبط الحدود الشمالية والشرقية والمياه الإقليمية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، مشيراً إلى أن حجم هذه المسؤوليات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية.
وبين أن «قيادة الجيش تسعى لتطوير القدرات الذاتية للوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي مع الحرص المستمر على صون حقوق العسكريين».
وتأتي هذه المواقف والتأكيدات العسكرية في إطار التفاهمات التنفيذية لـ«اتفاق الإطار» الذي تم توقيعه برعاية أميركية لإنهاء المواجهات العسكرية اذ تتولى «مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان» التنسيق المباشر بين الأطراف لضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي وبسط سيادة الدولة اللبنانية عبر انتشار الجيش في المناطق الجنوبية.
أمنياً، أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي، أمس،  مستهدفاً منطقة مشاع بلدة «المنصوري» في قضاء صور بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.
وسُمعت بعد منتصف ليل أمس الأول، وحتى ساعات فجر أمس، أصداء سلسلة  تفجيرات عنيفة نفذتها القوات الإسرائيلية، واستهدفت التفجيرات بلدات «المنصوري، ومجدل زون، ومزرعة بيوت السياد»، في جنوب لبنان، تزامناً مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها القوات الإسرائيلية باتجاه «وادي الحجير ووادي السلوقي» في جنوب لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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