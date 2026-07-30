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الأمم المتحدة تحذر من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

أنطونيو غوتيريش
31 يوليو 2026 01:13

نيويورك (الاتحاد)

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأطراف في الشرق الأوسط إلى العودة للجهود الدبلوماسية، محذراً من اتساع رقعة الصراع.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام الأممي، خلال مؤتمر صحفي: «يشعر الأمين العام منذ مدة طويلة بالقلق من احتمال اتساع الصراع ما لم تعد الأطراف إلى المفاوضات، ويبدو أن التطورات الأخيرة تسير في هذا الاتجاه».
وأضاف أن «غوتيريش سبق أن أعرب بوضوح عن مخاوفه من اندلاع صراع جديد أو تصاعد الصراع القائم واتساع نطاقه».
وتابع حق: «هذه ليست تطورات إيجابية، ويريد الأمين العام أن تتمكن الأطراف من وقف الصراع والعودة إلى الجهود الدبلوماسية».

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