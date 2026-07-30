حريق غابات يشتعل في شرق إنجلترا

أعلن مسؤولون أن حريق غابات اندلع في شرق إنجلترا وأدى إلى إجلاء سكان مناطق مجاورة ​وإغلاق الطرق. وقضت النيران على أجزاء من "دونويتش هيث"، وهي ⁠منطقة نادرة متبقية من الأراضي المنخفضة الساحلية وموطن لأنواع ​محمية من الطيور والحيوانات البرية.

وبالنسبة لكثير من النازحين، ​يعيد ‌الحريق إلى الأذهان مشاهد أصبحت معتادة ⁠بشكل ​أكبر في جنوب أوروبا، واضطر السكان والمصطافون وأصحاب البيوت المتنقلة (الكرفانات) للمغادرة في غضون مهلة قصيرة وسط مخاوف من أن يغير الحريق اتجاهه.

وقالت جود بايلي (73 عاما)، ‌وهي قابلة متقاعدة تمتلك كرفانات في المنطقة التي تم ‌إخلاؤها "أشعر بحزن شديد".

وأضافت بايلي أنها شاهدت ألسنة النيران الضخمة والدخان الأسود يتصاعد فوق المنطقة طوال الليل. ومضت ​قائلة "كانت النيران تتصاعد في السماء، مع أعمدة الدخان الأسود. إنه شيء مروع حقا".

وترك آخرون متعلقاتهم وراءهم أثناء الفرار.

قال بيتر بارنز، وهو مزارع متقاعد يبلغ من العمر 77 عاما ويمتلك منزلا ‌ريفيا للاستجمام في المنطقة، "اضطررنا للتخلي ​عنه".

وأضاف أنهم اضطروا إلى المغادرة حاملين معهم ملابسهم وسيارتهم فقط، موضحا "تركنا كل شيء آخر وراءنا".