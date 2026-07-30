قتلى ومفقودون جراء انفجار مجمع مناجم فحم في باكستان

ذكر مسؤول محلي في باكستان، الخميس، أن ما لا يقل عن 11 من عمال المناجم قتلوا وفقد 25 آخرون بعد أن أدى انفجار إلى دفن أجزاء من مجمع لمناجم الفحم في إقليم بلوشستان.
وأكد شعيب نوشيرواني، مسؤول المناجم والمعادن في الإقليم أن 36 شخصا كانوا موجودين في الجزء المنهار من المجمع وقت وقوع الانفجار.
وأضاف أن 25 منهم ما زالوا في عداد المفقودين حتى وقت متأخر من الخميس.
وقال محمد عاطف، كبير مفتشي المناجم في الإقليم، إن جهود الإنقاذ جارية على عمق 1219 مترا. وأضاف "يتملكنا الأمل في العثور على عدد منهم على قيد الحياة، لكن الاحتمالات ضئيلة".
وذكر عبد الغني بلوش، أحد كبار المسؤولين الحكوميين عن التعدين في الإقليم "تضرر منجمان قريبان من بعضهما جراء انفجار قوي لغاز الميثان".
ووقع الانفجار في "سورانج"، وهي منطقة نائية بالقرب من كويتا، عاصمة الإقليم.