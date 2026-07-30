قتلى ومفقودون جراء انفجار مجمع مناجم فحم في باكستان

ذكر مسؤول محلي في باكستان، الخميس، أن ما لا يقل عن 11 من عمال المناجم قتلوا وفقد ⁠25 آخرون بعد أن أدى انفجار إلى ​دفن أجزاء من ​مجمع ‌لمناجم الفحم في إقليم ⁠بلوشستان.

وأكد شعيب نوشيرواني، مسؤول المناجم والمعادن في الإقليم أن 36 شخصا كانوا ‌موجودين في الجزء المنهار ‌من المجمع وقت وقوع الانفجار.

وأضاف أن 25 منهم ما زالوا ​في عداد المفقودين حتى وقت متأخر من الخميس.

وقال محمد عاطف، كبير مفتشي المناجم في الإقليم، ‌إن جهود الإنقاذ جارية ​على عمق 1219 مترا. وأضاف "يتملكنا الأمل في العثور على عدد منهم على قيد الحياة، ​لكن ‌الاحتمالات ⁠ضئيلة".

وذكر ‌عبد الغني ‌بلوش، أحد كبار المسؤولين الحكوميين عن ⁠التعدين في الإقليم "تضرر منجمان قريبان من ​بعضهما جراء انفجار قوي لغاز الميثان".

ووقع الانفجار في "سورانج"، وهي منطقة نائية بالقرب من كويتا، عاصمة الإقليم.