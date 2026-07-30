الجمعة 31 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى ومفقودون جراء انفجار مجمع مناجم فحم في باكستان

سكان يتجمعون إثر انفجار مجمع مناجم فحم في باكستان
31 يوليو 2026 00:53

ذكر مسؤول محلي في باكستان، الخميس، أن ما لا يقل عن 11 من عمال المناجم قتلوا وفقد ⁠25 آخرون بعد أن أدى انفجار إلى ​دفن أجزاء من ​مجمع ‌لمناجم الفحم في إقليم ⁠بلوشستان.
وأكد شعيب نوشيرواني، مسؤول المناجم والمعادن في الإقليم أن 36 شخصا كانوا ‌موجودين في الجزء المنهار ‌من المجمع وقت وقوع الانفجار.
وأضاف أن 25 منهم ما زالوا ​في عداد المفقودين حتى وقت متأخر من الخميس.
وقال محمد عاطف، كبير مفتشي المناجم في الإقليم، ‌إن جهود الإنقاذ جارية ​على عمق 1219 مترا. وأضاف "يتملكنا الأمل في العثور على عدد منهم على قيد الحياة، ​لكن ‌الاحتمالات ⁠ضئيلة".
وذكر ‌عبد الغني ‌بلوش، أحد كبار المسؤولين الحكوميين عن ⁠التعدين في الإقليم "تضرر منجمان قريبان من ​بعضهما جراء انفجار قوي لغاز الميثان".
ووقع الانفجار في "سورانج"، وهي منطقة نائية بالقرب من كويتا، عاصمة الإقليم.

أخبار ذات صلة
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران
باكستان تدلي بتصريح بشأن مفاوضات بين أميركا وإيران
المصدر: رويترز
باكستان
انفجار
منجم فحم
آخر الأخبار
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
الرياضة
الريال يتعاقد مع المهاجم إسبي لخمسة مواسم
31 يوليو 2026
مقاتلة «إف 16» تابعة للقوات الجوية الأميركية خلال مهمة في الشرق الأوسط - من المصدر
الأخبار العالمية
الجيش الأميركي يقصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران
31 يوليو 2026
رجال إطفاء قرب سيارات محترقة جراء هجوم على كييف - أرشيفية
الأخبار العالمية
8 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا
31 يوليو 2026
انتشار آليات عسكرية للجيش اللبناني في الجنوب - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني: مستمرون في حماية الاستقرار رغم التحديات
31 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
إسلام آباد تعلن استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران
31 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©