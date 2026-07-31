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ارتفاع حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي في الصين إلى 51 قتيلاً

أرشيفية
31 يوليو 2026 09:06

ارتفعت حصيلة ضحايا الانزلاق الأرضي الضخم في جنوب غرب الصين إلى 51 قتيلاً، بعد نحو أسبوعين من وقوع الكارثة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية نقلا عن السلطات المحلية أن 10 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد الانزلاق الأرضي الذي وقع في ضاحية تابعة لمدينة تشونجتشينج. وكانت الحصيلة الرسمية السابقة تشير إلى مقتل 41 شخصاً وفقدان 20 آخرين.

ووقع الانزلاق الأرضي في 17 يوليو في مقاطعة بينجشوي الخاضعة لإدارة مدينة تشونجتشينج.

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وعقب هطول أمطار غزيرة، انفصلت كتل ضخمة من التربة وصخور هائلة من سفح جبل، مما أدى إلى طمر أكثر من 10 مبان سكنية. وانجرفت الأنقاض إلى نهر ووجيانج عند قاعدة المنحدر.

وقالت السلطات إن عمليات البحث على البر قد اكتملت الآن بعد أيام من جهود الإنقاذ التي بذلتها فرق الإطفاء وفرق الاستجابة للكوارث. وتستمر عمليات البحث عن الضحايا في نهر ووجيانج.

وتتسبب الأمطار الصيفية الغزيرة بانتظام في حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية في جميع أنحاء الصين.

المصدر: وكالات
الصين
انزلاقات التربة
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